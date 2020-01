Nainggolan scoort tegen zijn moederclub, Inter verspeelt weer punten

Inter Milaan heeft vandaag op de 21e speeldag van de Serie A puntenverlies geleden tegen Cagliari. De Sardijnen pikten, dankzij een fraai afstandschot van Radja Nainggolan, een puntje mee in Milaan. Het werd zo 1-1. In de stand komt Inter (48 ptn) voorlopig een punt dichter bij koploper Juventus (51 ptn), dat later op de dag nog naar Napels trekt. Cagliari strijdt als zesde nog volop mee voor de Europese tickets. Inter begon de partij op San Siro goed. Lautaro Martinez, de spitsbroeder van Romelu Lukaku, kopte een voorzet van Ashley Young hard tegen de touwen, 1-0. Voor Young, deze winter overgekomen van Manchester United, was het zijn eerste wedstrijd in Milanese loondienst.

Na de pauze kwamen de bezoekers beter in de partij en dat loonde twaalf minuten voor tijd. Nainggolan trapte de bal van grote afstand voorbij Inter-doelman Handanovic en het stond 1-1. Opvallend: Cagliari huurt Nainggolan uitgerekend van Inter.

De Nerazzurri hadden geen reactie meer in huis en in de toegevoegde tijd kreeg Martinez nog rood voor protest. Het bleef 1-1. Voor Inter is het het tweede gelijkspel op rij. Romelu Lukaku speelde de hele wedstrijd, Nainggolan werd vier minuten voor tijd naar de kant gehaald.

Bron: Belga