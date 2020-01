LeBron James passeert Kobe Bryant op topscorersranglijst aller tijden

LeBron James is basketballegende Kobe Bryant gepasseerd op de ranglijst van topscorers aller tijden in de NBA. De 35-jarige sterspeler van de LA Lakers maakte in de wedstrijd tegen de Philadelphia 76ers gisteren 29 punten en kwam daarmee op een puntentotaal van 36.655. Hiermee ging hij voorbij aan Bryant die op 33.643 punten staat. De 29 punten van James waren niet genoeg voor de zege in Philadelphia. De 76ers versloegen de koploper van de Western Conference met 108-91 mede dankzij 28 punten van Ben Simmons. De LA Lakers blijven wel de lijstaanvoerder met 36 zeges en 10 nederlagen.

James staat nu derde op de topscorersranglijst aller tijden. Hij moet Kareem Abdul-Jabbar en Karl Malone nog voor zich dulden. De inmiddels 72-jarige Abdul-Jabbar kwam van 1969 tot en met 1989 tot 38.387 punten. Malone staat op 36.928 punten.

Bron: Belga