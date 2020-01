Kobe Bryant overleden – Amerikaanse autoriteiten bevestigen dood basketballegende Kobe Bryant

Basketballegende Kobe Bryant is zondag bij een helikoptercrash in Calabasas (Californië) om het leven gekomen. Dat bevestigden de autoriteiten van het stadje nabij Los Angeles. De 41-jarige Bryant was één van vijf inzittenden, die de crash allemaal niet hebben overleefd. Vanessa Bryant, de partner van de basketballegende, zou niet aan boord geweest zijn. De helikopter stortte rond 10 uur in de ochtend neer. De oorzaak van de crash is onbekend. Om 23u00 Belgische tijd geeft de politie van Los Angeles op een persconferentie meer informatie.

Bryant, die het basketbalteam van de Verenigde Staten in 2008 en 2012 aan olympisch goud hielp, is één van de meest succesvolle spelers in de NBA-geschiedenis. Met de Los Angeles Lakers werd hij vijf keer kampioen (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). In 2016 zette de 1m98 grote shooting guard een punt achter zijn carrière, die hij volledig bij de Lakers doorbracht (1996-2016). In 2008 werd “The Black Mamba” tot Most Valuable Player van de NBA uitgeroepen, in 2009 en 2010 was hij de MVP van de NBA-finale. Achttien keer maakte hij deel uit van de All Stars. Met 33.643 punten is hij de nummer vier op de topscorerslijst aller tijden van de NBA. Daarop werd Bryant dit weekend nog gepasseerd door LeBron James, die nu op 33.655 punten staat. Zondagochtend werd James via Twitter nog gefeliciteerd door Bryant, vader van vier dochters.

bron: Belga