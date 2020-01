Kaap van 2.000 besmettingen gerond in China

Het aantal bevestigde gevallen van coronavirus in China is opgelopen tot 2.051, zo is vandaag bekendgemaakt. Zesenvijftig mensen zijn overleden aan de gevolgen van het longvirus. De burgemeester van Wuhan, de stad die het epicentrum vormt van de uitbraak van het coronavirus, zei eerder op de dag dat hij nog duizend extra gevallen verwacht in zijn stad. Het gaat om mensen die nu al in het ziekenhuis liggen, maar waarvan het nog niet zeker is of ze met het coronavirus besmet zijn.

Behalve in China, werden er ook in andere landen al besmettingen bevestigd: Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, Nepal, Vietnam, Saoedi-Arabië, Singapore, de Verenigde Staten, Frankrijk en Australië, en ook in de Chinese speciale administratieve regio’s Hongkong en Macau.

Bron: Belga