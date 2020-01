Jupiler Pro League – KV Kortrijk houdt leider Club Brugge in bedwang

KV Kortrijk heeft leider Club Brugge zondag voor eigen publiek in bedwang gehouden. Blauw-zwart bleef op 2-2 steken in het Guldensporenstadion. Simon Deli (8.) en Federico Ricca (39.) bezorgden de Bruggelingen een 0-2 voorsprong. Maar de Kortrijkzanen kwamen langszij dankzij Ilombe Mboyo (42.) en Terem Moffi (47.). Club Brugge kwam snel op voorsprong. Op hoekschop van Vormer buffelde Deli het leer voorbij Jakubech. Aan de overzijde devieerde Mitrovic een voorzet van D’Haene bijna in eigen doel, maar Mignolet was bij de pinken. Na een snelle Brugse counter trapte Vormer een voorzet, die Derijck raakte en van richting veranderde. Ricca was goed gevolgd en kopte de 0-2 binnen. Vlak voor rust krulde Kage de bal op de kruin van Mboyo, die Mignolet verschalkte. Daardoor kon het team van Yves Vanderhaeghe met hernieuwde moed aan de tweede helft beginnen.

Twee minuten na de pauze hingen de bordjes in evenwicht. De pas ingevallen Moffi rondde een lange ren, waarbij hij Deli afhield, met succes af. De Ketelaere, die zijn eerste basisplaats kreeg in de competitie, trapte twintig minuten voor affluiten op Jakubech. Club Brugge voerde de druk op, maar KV Kortrijk bleef de strijd aangaan in dit West-Vlaamse duel. Vier dagen na de 1-1 tegen Zulte Waregem in de heenmatch van de halve finales van de Croky Cup liet het team van Philippe Clement opnieuw een steek vallen.

Na 23 speeldagen telt Club Brugge 53 punten. Woensdag spelen de Bruggelingen nog een inhaalmatch in Charleroi. AA Gent volgt op acht punten van de leider. KV Kortrijk is twaalfde met 23 punten.

bron: Belga