Jupiler Pro League – Antwerp verslaat Zulte Waregem

Antwerp heeft zondag de drie punten thuisgehouden tegen Zulte Waregem op de 23e speeldag van de Jupiler Pro League. Gianni Bruno (13.) opende de score voor Essevee. Dankzij Aurélio Buta (33.) en Dieumerci Mbokani (77. pen) won de Great Old met 2-1. De slotmatch van de speeldag kreeg na 13 minuten een eerste goal. Berahino speelde Bruno aan. Die krulde de bal voorbij Bolat: 0-1 voor Zulte Waregem. Na een duidelijke waarschuwing van Mbokani, op Bossut, kwam Antwerp langszij. Rodrigues zette voor op Buta, die de 1-1 tegen de netten duwde.

Op het uur hield Bolat de ingevallen Larin van de 1-2. Aan de overzijde zoefde een vrije trap van Rodrigues net over. Een afstandsschot van Benson ging een metertje naast. Björdal beging nadien een overtreding op Buta in de zestienmeter, waarop ref D’Hondt naar de stip wees. Mbokani bleef kalm en zette de 2-1 op het scorebord. Zulte Waregem had geen reactie meer in petto.

Antwerp blijft dankzij de zege met 45 punten op gelijke hoogte van nummer twee AA Gent, dat zaterdag Racing Genk met 4-1 klopte. Zulte Waregem is achtste met 31 punten.

bron: Belga