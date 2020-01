Incubatietijd coronavirus is meestal tien dagen

De incubatietijd van het nieuwe coronavirus dat in China tot een longziekte heeft geleid is meestal zowat tien dagen. Dit heeft directeur Ma Xiaowei van de Nationale Gezondheidscommissie vandaag in Peking gezegd. De kortst vastgestelde incubatieperiode was nauwelijks een dag, de langste veertien dagen. Tijdens die periode zijn de patiënten reeds geïnfecteerd, hoewel ze geen symptomen vertonen. Daarmee onderscheidt het nieuwe coronavirus zich van het verwante virus dat in 2002-2003 tot de Sars-pandemie heeft geleid.

bron: Belga