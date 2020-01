Coronavirus – Meer Chinese steden nemen maatregelen tegen coronavirus

De Chinese stad Shantou laat vanaf maandag geen auto’s, schepen of mensen meer toe in de stad om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook rijden er geen bussen, taxi’s en veerponten meer vanaf zondagmiddag. De stad ligt op 800 kilometer van Wuhan, waar de uitbraak van het coronavirus is begonnen. Al zeker 56 mensen zijn overleden door het virus.

De steden Tianjin en Xian stoppen al het lokale en regionale busverkeer. Wanneer het busverkeer wordt hervat, is niet bekend.

Hongkong sluit vanaf zondag twee pretparken.

Bron: Belga