Coronavirus – Eerste geval coronavirus in Canada vastgesteld

Het eerste geval van het coronavirus in Canada is officieel vastgesteld. Dat meldt de overheid in een verklaring. De provincie Ontario laat aan de krant The Toronto Star weten dat het om een 50-jarige man uit Toronto gaat die onlangs is teruggekeerd uit de Chinese stad Wuhan.

“De toestand van de man is stabiel en hij ligt in het ziekenhuis”, aldus de landelijke overheid in de verklaring.

Een van de artsen in het ziekenhuis Sunnybrook zei tegen The Star dat alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Artsen zijn nog bezig vast te stellen met hoeveel mensen de patiënt contact heeft gehad.

Het coronavirus verspreidt zich vanuit de stad Wuhan in China over de hele wereld. Er zijn al zeker 54 mensen door omgekomen en ongeveer 1.600 mensen zijn besmet, in China. Ook in andere landen zoals Frankrijk, de Verenigde Staten, Australië, Thailand, Taiwan, Maleisië, Japan en Zuid-Korea is het virus opgedoken.

Bron: Belga