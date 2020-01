Circa 1.200 Belgische militairen in lente op oefening in Jordanië

De landcomponent van het leger bereidt een grootschalige oefening voor in Jordanië. Van 29 mei tot 27 juni zullen zowat 1.200 Belgische militairen, voornamelijk van de gemotoriseerde brigade, er deelnemen aan de oefening “Desert Lion”, zo werd vernomen in militaire kringen. De bedoeling is de militairen te trainen in woestijnachtige omstandigheden. Een vijftal helikopters en een honderdtal militairen van de luchtcomponent zullen ook aan de oefening deelnemen, net als een aantal Jordaanse eenheden.

De oefening kadert in de wil van de militaire leiders, onder wie generaal-majoor Pierre Gérard, de commandant van de landcomponent, om de landeenheden weer meer in te stellen op oorlogsvoering, na decennia van minder ambitieuze, vaak als “humanitair” omschreven operaties.

bron: Belga