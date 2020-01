Brand triomfeert, eindzege voor Worst

Lucinda Brand heeft de slotmanche in de wereldbeker veldrijden gewonnen. De Nederlandse van Telenet Baloise Lions haalde het vandaag voor haar landgenote Annemarie Worst en wereldkampioene Sanne Cant. De Nederlandse Ceylin Alvarado kwam ten val in het slot, finishte als zesde en verspeelde zo haar leiderstrui aan Worst. Net zoals in de andere categorieën kregen we een razendsnelle wedstrijd bij de dames. Lange tijd reed een grote groep op een lint, pas halfweg cross scheidde zich een kopgroep af met zeven rensters: Annemarie Worst, Lucinda Brand, Ceylin Alvarado, Inge van der Heijden, Yara Kastelijn, Sanne Cant en Evie Richards.

Brand kwam even ten val op de schuine kant, maar pikte snel weer aan. Met zes rensters, Van der Heijden was er niet meer bij, doken ze de voorlaatste ronde in. Vooral Worst en Alvarado leken de sterkste rensters vooraan. Cant hing vaak aan de rekker, maar loste niet.

In de slotronde reden drie Nederlandse dames weg: Alvarado, Worst en Brand. Cant wist finaal nog terug te keren toen het opnieuw even stokte, ook Kastelijn en Richards sloten weer aan. Brand versnelde, Alvardo dichtte het gaatje. Worst sloot weer aan in een spannend slot. Net voorbij de trappen leek Alvarado de wedstrijd naar zich toe te trekken, tot ze plots op de schuine kant, minder dan 1 km van de finish, ten val kwam. Worst en Brand waren gaan vliegen. Brand pakte de dagzege, Worst reed naar plek twee. Cant sleepte een derde plaats uit de brand, haar eerste podium in een wereldbekermanche dit jaar.

De eindzege is voor Worst. Zij telt 495 punten, 15 meer dan Ceylin Alvarado. Katerina Nash is derde met 430 punten.

bron: Belga