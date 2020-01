Bosbranden Australië – Overstromingen in bosbrandgebied door hevige regen

Hevige regenval leidt in de Australische staat Queensland tot overstromingen. In een aantal regio’s in de staat is de afgelopen dagen ongeveer een kwart van de gemiddelde jaarlijkse neerslag gevallen, wat neerkomt op ruim 160 millimeter water. In Queensland woedden tot voor kort veel bosbranden.

De regen zorgt ervoor dat het vuur niet verder om zich heen kan grijpen. Zeven mensen moesten worden gered vanwege het snel gestegen water.

Door de regen in Queensland en andere door branden getroffen staten als Victoria en New South Wales is de kans dat de branden overslaan kleiner geworden. De komende dagen is nog meer regen voorspeld in Queensland.

Bij de bosbranden in het zuidoosten van Australië zijn 33 mensen omgekomen.

