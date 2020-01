Bekerhouder Antwerp Giants is eerste finalist

De Antwerp Giants hebben zich vandaag geplaatst voor de finale van de Beker van België basketbal. De bekerhouder haalde het met 61-70 op het parket van Limburg United, nadat het de heenmatch ook al met 84-62 won. Het team van Christophe Beghin nam snel het heft in handen. Na het eerste quarter leidden de Antwerp Giants al met 12-23. Onder impuls van Ibrahima Fall Faye (11 punten, 7 rebounds) lieten de Giants Limburg United nooit in de wedstrijd komen.

Later op de avond is de tegenstander van de Antwerp Giants in de finale bekend. Om 18u moet Aalstar in de Spiroudôme van Charleroi een 77-86 achterstand ophalen.

De finale vindt zaterdag 8 maart plaats in Vorst Nationaal.

bron: Belga