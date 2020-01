Beker van België basket (m) – Charleroi en bekerhouder Antwerp Giants spelen finale

Charleroi heeft zich zondag als tweede team geplaatst voor de finale van de Beker van België basketbal. In de return van de halve finale tegen Aalstar ging Spirou met 74-75 onderuit. Maar dat volstond om door te stoten na de 77-86 zege in de heenmatch. In de finale wacht bekerhouder Antwerp Giants. De bezoekers realiseerden snel een kloofje (14-19). Maar de Carolo’s maakten die ongedaan, bij de rust gaf het scorebord 41-41 aan. Eens terug uit de kleedkamer liep Aalstar weer uit. Op tien minuten van het einde had de Oost-Vlaamse club de elfpuntenkloof zelfs ongedaan gemaakt (54-63). Charleroi knabbelde nadien aan zijn achterstand en staat voor het eerst sinds 2010 (nederlaag tegen Oostende) opnieuw in de bekerfinale.

Eerder op de dag plaatsten de Antwerp Giants zich ten koste van Limburg United voor de eindstrijd.

De finale vindt zaterdag 8 maart plaats in Vorst Nationaal.

bron: Belga