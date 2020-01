Weekday gebruikt voortaan enkel duurzaam kantoen

Om onze planeet leefbaar te houden, moeten we allemaal ons beste beentje voorzetten. Dat heeft ook kledingketen Weekday begrepen. Het Zweedse merk zal daarom voortaan alleen nog gebruikmaken van biologisch of gerecycleerd katoen. Op die manier haalt de keten niet alleen haar katoendoel voor 2020, maar komt ook het einddoel steeds meer in zicht.

Weekday is al een hele tijd favoriet bij zij die houden van degelijke en simpele streetstyle. De kledingstukken zijn misschien niet voor iedereen weggelegd, maar dankzij de uitgesproken kleuren en vormen weten ze hun doelpubliek maar al te goed aan te spreken.

Klimaatneutraal

Hoewel Weekday een internationale keten is, gebruiken ze dat niet als excuus om minder duurzaam te zijn in hun manier van werken. Het doel was om tegen 2020 volledig over te schakelen op duurzaam katoen en dat is ook gelukt. Om dat te vieren, is er een limited edition-collectie verkrijgbaar die zich duidelijk laat inspireren door de jaren negentig. We zien onder andere strakke tops, korsetten en oversized jeans. De stuks zijn verkrijgbaar in de winkel in Gent en de Antwerpse vestiging in de Kammenstraat, maar ook online kan je je slag slaan. Het doel voor 2020 mag dan wel bereikt zijn, maar daar houdt het niet op. Tegen 2040 wil Weekday immers volledig klimaatneutraal zijn. Hoe dat precies in z’n werk zal gaan en of dat plan ook effectief zal lukken, valt nog af te wachten.