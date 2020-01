James Blunt verklapt waarheid over ‘You’re Beautiful’

You love it or hate it, maar de monsterhit ‘Youre Beautiful’ van James Blunt bestaat 15 jaar. Om dat te vieren, legde Britse zanger aan The Guardian uit hoe het nummer tot stand is gekomen. En dat verhaal is eigenlijk een beetje creepy…

Aan The Guardian onthulde Blunt dat ‘You’re Beautiful’ over een stalker gaat en dus helemaal niet zo romantisch was bedoeld. “Op een dag zat ik op de metro in Londen en zag ik een ex van mij met haar nieuw lief”, steekt Blunt van wal. “Onze blikken kruisten elkaar, maar we liepen elkaar gewoon voorbij. Ik ging naar huis en schreef de tekst voor You’re Beautiful in twee minuten. Daarna zat ik samen met een vriend, songwriter Sacha Skarbek, en co-auteur Amanda Ghost om de tekst af te maken.”

Romantisch

“Het nummer wordt altijd neergezet als romantisch, maar eigenlijk is het een beetje creepy. Het gaat over een man (ik), die high is en een ander zijn lief stalkt op de metro. Maar iedereen heeft al eens zo’n moment gehad: ‘wat als ik wél iets had gezegd?’”