Coronavirus kan zich snel verspreiden, waarschuwen Britse wetenschappers

Het nieuwe coronavirus, in vakkringen bekend als 2019-nCoV, verspreidt zich volgens een Britse studie relatief snel van mens tot mens. Experten van het gerenommeerde Imperial College London berekenden dat een geïnfecteerde patiënt in de periode van 18 januari tot nu gemiddeld 2,6 andere mensen kan hebben aangestoken.

Om greep te kunnen krijgen op de uitbraak dienen er omvangrijke controlemaatregelen te komen, zeggen de wetenschappers. «Op dit ogenblik is het onduidelijk of de uitbraak in China in te dammen is», luidt het in de studie. In China heeft het virus al meer dan 50 levens geëist. Volgens de krant New York Times gaat het in de meeste gevallen om oudere of zieke mensen.

Chinese wetenschappers van het Nationaal Instituut voor de Bestrijding en Preventie van Virale Ziekten (CDC) zijn er inmiddels in geslaagd om het virus te isoleren en de stam te ontleden. Vorsers onderzoeken ook geneesmiddelen tegen de longziekte die door het nieuwe coronavirus is veroorzaakt. Het is alvast wel duidelijk dat de incubatietijd van het virus meestal tien dagen is. Dat heeft de Chinese Nationale Gezondheidscommissie bevestigd.

Gevolgen

De Chinese overheid probeert met man en macht het virus in te dijken, onder meer door verschillende steden in quarantaine te plaatsen. In de getroffen regio verblijven momenteel drie Belgen, heeft de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken gemeld. De Chinese Nationale Winterspelen, die in februari zouden plaatsvinden, zijn voor onbepaalde duur uitgesteld.

Of deze maatregelen zin hebben, is voorlopig nog onduidelijk. In de Verenigde Staten werd er zaterdag een derde geval van een mysterieuze longziekte ten gevolge van het coronavirus vastgesteld. De patiënt vertoeft geïsoleerd in een ziekenhuis, zijn toestand is stabiel.