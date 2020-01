Uitstel voor eerste lancering van een Russische draagraket van dit jaar

Het wordt, mogelijk voor onbepaalde tijd, wachten op de eerste lancering van een Russische draagraket in 2020. Aanvankelijk diende gisteren/vrijdag om 11.23 uur Belgische tijd van op Plessetsk in het noorden van Rusland een Sojoez-2-1a draagraket te vertrekken. Enkele uren voor lift-off kwam er een uitstel van een dag, maar nog vrijdag kwam dan het bericht dat de lancering voor onbepaalde tijd was verdaagd.

Een bron in de Russische ruimtevaartindustrie noemde tegenover het staatspersbureau Tass drie mogelijke technische oorzaken: een defekt in de “extra-trap” Fregat, een defekt in de Sojoez zelf of een panne in de lanceerinstallatie.

Volgens het gezaghebbende russianspaceweb.com zouden er minstens enkele dagen nodig zijn om het probleem op te lossen. De website vernam dat een panne in de derde rakettrap terugbrenging naar de montagehall vergde.

Bedoeling was een militaire communicatiesatelliet van het type Meridian-M te lanceren en later deze maand zou er nog een volgen.

