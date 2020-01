Rob Rensenbrink overleden – KNVB eert Rensenbrink: “Nooit was wereldtitel dichterbij”

Ook de Nederlandse voetbalbond KNVB reageerde bedroefd op het overlijden van oud-international Rob Rensenbrink. De bond stond op de website uitgebreid stil bij de voormalige linksbuiten, die tussen 1968 en 1979 in totaal 46 keer het shirt van Oranje droeg en veertien doelpunten maakte.

De KNVB brengt vooral de finale van het WK van 1978 in en tegen Argentinië in herinnering, toen Rensenbrink bij een stand van 1-1 vlak voor het einde van de reguliere speeltijd tegen de paal schoot. “Nooit was een wereldtitel dichterbij”, aldus de bond over de dure misser.

Rensenbrink speelde overigens ook mee in de finale van het WK in 1974, die Nederland met 2-1 verloor van West-Duitsland. Hij was toen eigenlijk net weer teruggekeerd bij Oranje, want Rensenbrink raakte na zijn overstap van DWS in 1969 naar Club Brugge enkele jaren uit beeld in Nederland. De geboren Oostzaner werd in de finale gewisseld wegens een spierblessure.

Rensenbrink werd in 1975 bijna verkozen tot beste voetballer van het jaar. Alleen de beroemde Duitse libero Franz Beckenbauer kreeg meer stemmen.

bron: Belga