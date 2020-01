De oudste Belg, Maurits Stael, is gisterenavond overleden. Dat schrijft Focus WTV. De man uit Torhout werd 108. Hij verbleef de laatste jaren in woonzorgcentrum Rusterloo in Beernem. Stael was oud-strijder uit de Tweede Wereldoorlog. Sinds april 2018 was hij de oudste Belg. “Ik ben vereerd dat ik nog zijn 108ste verjaardag heb kunnen meevieren”, vertelt burgemeester van Beernem Jos Sypré.

Sylvain Vallée uit het Waalse Mesnil-Saint-Blaise is met zijn 107 jaar nu de oudste Belg.

bron: Belga