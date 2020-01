OKT tafeltennis (m) – België niet naar Olympische Spelen na nederlaag tegen Slovakije

De Belgische nationale tafeltennisploeg bij de mannen gaat niet naar de Olympische Spelen in Tokio. België verloor zaterdag met 3-0 van Slovakije in de kwartfinales van de herkansingen op het kwalificatietoernooi voor landen in het Portugese Gondomar. Enkel de winnaar van het herkansingtoernooi krijgt een olympisch ticket. Vrijdag greep België naast een olympisch ticket door in de achtste finales met 3-0 te verliezen van Portugal. Olympische kwalificatie was weggelegd voor alle winnaars van de achtste finales. De verliezers strijden in een minitoernooi voor het laatste ticket.

Florent Lambiet en Martin Allegro, 13e op de wereldranglijst in het dubbelspel, gingen met 3-1 (11-8, 11-6, 4-11, 12-10) onderuit tegen Alexander Valuch en Lubomir Pistej. Vervolgens verloor Cédric Nuytinck (ITTF 46) met 3-0 (11-5, 11-4, 11-6) van de Slovaakse nummer 1 Yang Wang (ITTF 38). De 3-2 (12-10, 11-3, 9-11, 10-11, 11-3) nederlaag van Robin Devos (ITTF 115) tegen Lubomir Pistej (ITTF 67) bezegelde het lot van de Belgen.

De Belgische vrouwenploeg moest woensdag al de olympische droom opbergen. Lisa Lung (ITTF 126), Nathalie Marchetti (ITTF 151) en Margo Degraef (ITTF 158) verloren met 3-0 van Oekraïne in de eerste ronde.

bron: Belga