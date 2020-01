Madonna zegt eerste van reeks concerten in Londen af

De Amerikaanse popzangeres Madonna heeft het eerste van vijftien in Londen voorziene concerten geschrapt, dagen na ook in Lissabon haar kat te hebben gestuurd. Wie een ticket had voor de show van maandag in het Palladium Theatre in de Britse hoofdstad kreeg een sms dat het spektakel in het kader van de Madame X-tournee was afgelast. Concertorganisator Ticketmaster verzekerde terugbetaling.

Voor de annulatie is geen reden gegeven.

Het eeuwenoude theater biedt plaats aan 2.300 mensen.

De volgende show is voor woensdag voorzien. Er komen dan nog dertien shows tot 16 februari.

Vorige week zegde de 61-jarige “Queen of Pope” ook optredens in Lissabon af, één ervan drie kwartier voor aanvang. Op Instagram schreef ze dat ze “moet luisteren naar mijn lichaam en rusten.”

Haar Portugese tourpromotor verontschuldigde zich ten opzichte van de fans, en zei dat de popster nog steeds te maken had met “pijn van haar blijvende letsels.”

bron: Belga