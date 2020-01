LikeMe is de grote slokop op het Gala van de Gouden K’s

De populaire Ketnet-reeks #LikeMe is met vijf awards de grote winnaar van de intussen al zevende editie van het Gala van de Gouden K’s. De Ketnet-awardshow vond zaterdagavond plaats in een uitverkocht Sportpaleis in Antwerpen. Ketnet-kijkers mochten ook dit jaar weer hun favoriete programma’s, bands, nummers en acteurs en actrices belonen met een Gouden K. Dit keer was de razend populaire Ketnet-serie #LikeMe de grote winnaar. De reeks kreeg vijf Gouden K’s: #LikeMe is de Ketnet-serie en band van 2019, actrice Pommelien Thijs, die Caro speelt,is Ketnet-actice en ‘Coole chick van het jaar’, de award voor ‘Grave gast van het jaar’ ging naar Maksim Stojanac, die Vince vertolkt.

In totaal mochten de Ketnetters prijzen uitreiken in zestien categorieën. Zo was ook de cast van F.C. De Kampioenen aan het feest: de vierde Kampioenen-film ‘Viva Bomma’ won de award voor ‘Film van het jaar’. Eén-gezicht Dieter Coppens mocht de prijs voor ‘Familieprogramma van het jaar’ in ontvangst nemen voor zijn programma Down the Road, Ketnet Musical werd ‘Ketnet-programma van het jaar’ en ‘Hoe Het Danst’ van Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle werd bekroond tot ‘Song van het jaar’.

Een aantal sterren mocht zaterdagavond een nieuwe Gouden K aan hun collectie toevoegen. Zo ging de prijs voor ‘Sportmoment van het jaar’voor de tweede keer op rij naar turnvedette Nina Derwael, die opnieuw wereldkampioene aan de brug met ongelijke leggers werd. Het Nederlandse YouTube fenomeen Dylan Haegens voor de tweede keer verkozen tot ‘YouTube-ster van het jaar’ én ‘Internetvedette van het jaar’, angeres en presentatrice Laura Tesoro werd voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot ‘TV-ster van het jaar’. Tot slot kon ook Niels Destadsbader bevestigen in de categorie ‘Muziekster van het jaar’.

Het Gala van de Gouden K’s lokte zaterdagavond maar liefst 16.000 kinderen en ouders naar het Sportpaleis in Antwerpen. De Ketnetters die er niet bij konden zijn, kunnen de hele show zondag/morgen zien op Ketnet om 08.30 uur en om 18.30 uur.

bron: Belga