LBFA-kampioenschappen indoor – Anne Zagré loopt WK-minimum op 60m horden

Anne Zagré (RESC) heeft zaterdag op de 60 meter horden het minimum gelopen voor het WK indoor in het Chinese Nankin (13-15 maart 2020). Op de indoorkampioenschappen van de Franstalige Atletiekliga (LBFA) in Louvain-La-Neuve finishte de 29-jarige Brusselse, pas terug van stage in Zuid-Afrika, in 8.15 in de reeksen. Zagré bleef één honderdste onder de WK-limiet (8.16). Ze kwam nog nooit in actie op een WK indoor.

De indoorkampioenschappen van de Franstalige Atletiekliga (LBFA) vinden voor de eerste keer plaats in de nieuwe zaal in Louvain-la-Neuve, die in mei 2019 feestelijk werd geopend.

bron: Belga