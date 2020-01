Klimaatactivisten van Extinction Rebellion voeren in Gent actie tegen grootbanken

Een vijftiental klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) Gent hebben deze namiddag actiegevoerd aan de ingang van een filiaal van BNP Paribas Fortis vlakbij de Gentse Kouter. Ze voerden actie tegen alle grootbanken die nog steeds investeren in fossiele brandstoffen. Tijdens de nacht van 21 op 22 januari had Extinction Rebellion Gent de omgeving van verschillende banken al beplakt met posters. Vandaag ging de actie voort met een sit-in voor één van de banken, BNP Paribas Fortis.

Met deze acties willen de activisten de banken wijzen op hun verantwoordelijkheid in de teloorgang van de planeet. “Banken zoals Deutsche Bank, BNP Paribas Fortis, ING en KBC investeren nog steeds miljarden in fossiele brandstoffen, ontbossing, nucleaire wapens, wapenhandel, bedrijven gelinkt aan kinderarbeid en gedwongen arbeid”, klinkt het bij XR. “BNP Paribas Fortis heeft op dit moment meer dan 3 miljard staan in investeringen die in verband staan met het kappen van het Amazonewoud. Sinds 2016 investeerde ze nog steeds 44 miljard euro in fossiele brandstoffen, meer dan 9 miljard in kernwapenproducenten en 18 miljard in bedrijven men een slechte reputatie op het vlak van mensenrechten.”

De actievoerders vatten post voor de bank en brachten met krijt slogans aan op het trottoir. Voorbijgangers en bezoekers van de bank kregen een flyer. “Het is niet de bedoeling de mensen de toegang tot de bank te ontzeggen”, zegt woordvoerder Simon Clement. “We willen de mensen wel vertellen wat er met hun geld gebeurt en hen aanzetten om van bank te veranderen. Zij zijn immers vrij te kiezen in welke bedrijven ze investeren. Het is een kleine daad met veel effect.”

De actie is veel minder hard dan die onlangs op het autosalon. “Dit is dan ook een actie van een van de lokale afdelingen, die hierdoor misschien wel wat minder hard zijn, maar persoonlijk stond ik niet afkerig tegenover wat ik op het autosalon gezien heb.”

bron: Belga