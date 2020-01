Jupiler Pro League – Ref Dierick nam juiste beslissing in Charleroi-KV Mechelen, zegt De Bleeckere

Volgens Frank De Bleeckere, woordvoerder van de scheidsrechters, was de beslissing van ref Christof Dierick om de competitiewedstrijd tussen Charleroi en KV Mechelen zaterdagavond definitief af te blazen terecht. “Het belangrijkste is dat een scheidsrechter de fases kan beoordelen. Door de mist was dat op Mambourg gewoon onmogelijk.” Scheidsrechter Christof Dierick riep de aanvoerders van beide teams zaterdag in de 23e minuut een eerste keer bij zich, waarna hij alle spelers verzocht de kleedkamer op te zoeken. Enkele minuten later werd de match hervat met oranje ballen en wisselden de Charleroi-spelers van shirt. Na 36 minuten legde Dierick de wedstrijd definitief stil, omdat de zichtbaarheid er niet op beterde.

“Ik denk dat het heel moeilijk was om nog voort te spelen”, reageert De Bleeckere. “Als de scheidsrechter en ook de assistenten de fases niet goed meer kunnen beoordelen, kunnen ze naar eigen appreciatie beslissen de partij te staken. Ik kan me zeker en vast vinden in de beslissing van scheidsrechter Dierick. Hij heeft alles geprobeerd om de wedstrijd te laten doorgaan, maar aan deze weersomstandigheden valt gewoonweg niets te doen.”

De Bleeckere houdt ook zijn hart vast voor de andere duels die zaterdagavond nog plaatsvinden. “Er hangt ook bij ons in de streek wat mist. Ik hoop dat alle wedstrijden probleemloos kunnen doorgaan. Dat is het beste voor iedereen: de fans, de clubs en de spelers.”

Intussen besliste de Pro League om de partij vanaf het begin te laten herspelen op dinsdag 4 februari. Charleroi leidde met 1-0, maar conform het bondsreglement (artikel P1428) wordt dat doelpunt van Morioka dus geschrapt.

bron: Belga