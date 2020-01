Jupiler Pro League – Eupen klopt Waasland-Beveren, STVV pakt driepunter bij Moeskroen

STVV heeft zaterdag Excel Moeskroen met 1-3 verslagen op de 23e speeldag in de Jupiler Pro League. Eupen was met 0-1 te sterk voor Waasland-Beveren en zette zo een grote stap in de richting van het behoud. Het duel tussen de middenmoters STVV en Excel Moeskroen kreeg een eerste goal in de 27e minuut. Colidio schotelde Yuma Suzuki een niet te missen kans voor: 0-1. Vlak na de pauze kregen de bezoekers een uitgelezen kans om de voorsprong uit te diepen, maar De Bruyn besloot op de paal. In de 54e minuut stond de 0-2 dan toch op het scorebord. Jordan Botaka trapte het leer in de kruising, opnieuw op aangeven van Colidio. Met een fraaie streep van buiten de zestienmeter zorgde de ingevallen Samuel Asamoah (80.) voor een derde Truiense treffer. Frank Boya (87.) milderde in het slot met een opmerkelijk doelpunt. Zijn vrije trap vanaf de middenlijn vloog over STVV-doelman Steppe binnen.

Met een kopbalgoal in de 25e minuut bezorgde Menno Koch Eupen een belangrijke driepunter tegen Waasland-Beveren. Zo komt een einde aan een reeksje van drie zeges voor de Waaslanders.

In de stand klimt Eupen met 23 punten naar de 12e plaats, het telt nu al twaalf punten meer dan rode lantaarn Cercle Brugge. Waasland-Beveren is 14e met 20 punten. STVV (29 ptn) is terug te vinden op de negende stek, Excel Moeskroen (27 ptn) is 11e.

bron: Belga