Jupiler Pro League – Charleroi-KV Mechelen definitief stopgezet door mist

De competitiewedstrijd Charleroi-KV Mechelen is zaterdag in de 37e minuut definitief stopgezet wegens mist. Scheidsrechter Christof Dierick riep de aanvoerders van beide teams in de 23e minuut een eerste keer bij zich, waarna hij alle spelers vroeg de kleedkamer op te zoeken. Enkele minuten later werd de match hervat met oranje ballen. De spelers van Charleroi wisselden ook van shirt, waardoor ze niet langer in wit en zwart maar in lichtblauw speelden. In de 37e minuut legde Dierick de wedstrijd nogmaals stil, omdat de zichtbaarheid er niet op beterde. Uiteindelijk besliste de scheidsrechter de wedstrijd definitief stop te zetten.

De Carolo’s stonden 1-0 voor. Ryota Morioka zette een strafschop om in de 17e minuut.

bron: Belga