Jupiler Pro League – AA Gent laat ook Racing Genk met lege handen vertrekken

AA Gent heeft zaterdag de drie punten thuisgehouden tegen landskampioen Racing Genk op de 23e speeldag in de Jupiler Pro League. Het werd 4-1 in de Ghelamco Arena. Theo Bongonda legde de Gentse supporters in de 16e minuut het zwijgen op. Ito dribbelde zich met enige moeite voorbij enkele Buffalo’s. Kums duwde het leer vervolgens ongewild naar Bongonda, die de 0-1 tegen de netten trapte. Op slag van rust knalde Milad Mohammadi in één tijd een voorzet vanop rechts binnen, een beloning voor het harde werk van de Oost-Vlamingen.

Ook na de pauze bleef de thuisploeg Genk onder druk zetten, met resultaat. Roman Bezus (52.) gaf doelman Coucke geen schijn van kans: 2-1. Depoitre klopte nadien Coucke met een kopbal, die op de lat belandde. In de herneming trof David raak, maar op aangeven van de VAR werd het doelpunt wegens hands afgekeurd. Met een ultieme inspanning, waarbij hij Dewaest in de wind zette, legde Vadis Odjidja (88.) de wedstrijd in een beslissende plooi. Invaller Dogbole Niangbo (90.+4) zette de kers op de taart. AA Gent blijft dit seizoen in de competitie ongeslagen in eigen stadion. Enkel Antwerp en Club Brugge (telkens 1-1) wisten een punt te sprokkelen in de Ghelamco Arena.

Met 45 punten nadert nummer twee AA Gent tot op zeven punten van leider Club Brugge, dat nog een match tegen Charleroi tegoed heeft en zondag op bezoek gaat bij KV Kortrijk. Racing Genk deed geen goede zaak met het oog op Play-off I. De Limburgers zijn zesde met 34 punten. KV Mechelen, dat de stopgezete partij tegen Charleroi nog opnieuw moet spelen, is zevende met evenveel punten. Zulte Waregem volgt met 31 punten. Essevee gaat zondagavond op bezoek bij Antwerp.

bron: Belga