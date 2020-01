Impeachment Trump – Nederlander klaagt Republikein aan om beschuldiging spionage

De Nederlander Anthony de Caluwe heeft de Republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Robert Hyde aangeklaagd wegens laster. Dat schrijft het Amerikaanse medium NBC. Hyde zei vorige week dat De Caluwe de voormalige ambassadeur van de Verenigde Staten in Oekraïne had bespioneerd.

De man zou Marie Yovanovitch hebben bespioneerd toen zij nog Amerikaans ambassadeur in Oekraïne was, en zou berichten met informatie over het doen en laten van Yovanovitch naar Hyde en Lev Parnas hebben doorgestuurd. Parnas werkte samen met Trumps advocaat Rudy Giuliani. Zij zouden volgens Yovanovitch een lastercampagne hebben gehouden om haar weg te halen uit Oekraïne. Yovanovitch werd vorig jaar teruggeroepen door president Donald Trump.

Volgens De Caluwe gaat het om een grap die hij maakte tegen Hyde. Hij zou geen contacten hebben in Oekraïne en nog nooit iemand hebben bespioneerd. In de aanklacht staat dat De Caluwe niet wist wie Parnas was en dat hij Hyde nooit heeft gevraagd contact te zoeken met Parnas. “De uitlatingen van Hyde schetsen een beeld dat De Caluwe corrupt is en illegale dingen heeft gedaan.”

Bron: Belga