Granaat ontploft tegen garagepoort in Deurne

In de Victor De Langhestraat in het Antwerpse district Deurne is vrijdagnacht een granaat ontploft die tegen een garagepoort terecht was gekomen. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Bij het incident zouden geen gewonden gevallen zijn. “Rond 4.10 uur ontvingen de hulpdiensten verschillende meldingen over een ontploffing in de Victor De Langhestraat, ter hoogte van het appartementsgebouw op huisnummer 61”, zegt een woordvoerder bij de federale politie. “Het labo, de brandweer en Dovo zijn ter plaatse voor onderzoek.”

De ontploffing veroorzaakte schade aan de garagepoort en gevel van het appartementsgebouw, en verschillende wagens die geparkeerd stonden in de straat.

Het parket vorderde een onderzoeksrechter. “Of de ontploffing te maken heeft met geweld in het drugsmilieu, wordt op dit moment onderzocht.”

Zaterdagochtend om 7.45 uur zijn de hulpdiensten nog steeds ter plaatse in Deurne.

bron: Belga