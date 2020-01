Eén patiënt mogelijk besmet met coronavirus in Sint-Pietersziekenhuis Brussel

In het Sint-Pietersziekenhuis is één patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het coronavirus. Dat melden Het Laatste Nieuws en meerdere Franstalige kranten. Het nieuws wordt bevestigd door het ziekenhuis. De patiënt is geïsoleerd en alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te vermijden dat andere personen, patiënten of personeel, besmet zouden worden. Of de persoon ook effectief zelf besmet is met het coronavirus is nog niet duidelijk. De man bood zich aan met symptomen die dezelfde waren als die van het coronavirus. Hij was kortademig, moest hoesten en had koorts maar een definitieve diagnose werd nog niet gesteld.

“Daarvoor moeten we wachten op de resultaten van het bloedonderzoek” klinkt het bij het ziekenhuis. “Die worden in de loop van de namiddag verwacht. Op basis van die resultaten zullen we weten welke verdere stappen of maatregelen nodig zijn.”

Volgens de Brusselse brandweer hadden zich vrijdagavond twee Aziatische patiënten aangeboden in het ziekenhuis die ook symptomen vertoonden die op het coronavirus konden wijzen, maar zou al snel gebleken zijn dat zij niet met dat virus besmet waren. Het Sint-Pietersziekenhuis kon die informatie niet bevestigen.

Bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid is men niet op de hoogte van mogelijke besmettingen, aldus een woordvoerder.

bron: Belga