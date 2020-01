Coronavirus – Derde geval bevestigd in Frankrijk

In Frankrijk is een derde geval van het besmettelijke coronavirus vastgesteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid vrijdag. Het gaat om een naaste van een van de twee andere patiënten die eerder op de dag vastgesteld zijn met het virus, klinkt het in een persbericht.

De drie patiënten verbleven allemaal in China en zijn opgenomen in ziekenhuizen in Bordeaux en Parijs.

Sinds eind december zijn honderden mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus 2019-nCoV in de Chinese provincie Hubei, voornamelijk in en rond de stad Wuhan. Tot nu toe zijn er 26 patiënten gestorven.

