De dodentol in China door het coronavirus is zaterdag gestegen tot 41 nadat 15 mensen stierven in de provincie Hubei, het epicentrum van de epidemie. Dat laten de lokale autoriteiten weten. In China zijn dertien steden in het zwaar getroffen Hubei in lockdown gegaan om de verspreiding van het dodelijke virus tegen te gaan.

Bron: Belga