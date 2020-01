Charleroi-KV Mechelen stopgezet – Charleroi vecht datum replay en hernemen van 0-0 aan

Sporting Charleroi gaat niet akkoord met de beslissing van de Pro League omtrent de zaterdag gestaakte thuismatch tegen KV Mechelen. Die partij zal op 4 februari van bij het begin hernomen worden. “We gaan dat aanvechten, zowel de datum als het feit dat we opnieuw starten vanaf 0-0”, aldus administratief directeur van Charleroi Pierre-Yves Hendrickx. Scheidsrechter Christof Dierick riep de aanvoerders van beide teams zaterdag in de 23e minuut een eerste keer bij zich, waarna hij alle spelers verzocht de kleedkamer op te zoeken. Enkele minuten later werd de match hervat met oranje ballen en wisselden de Charleroi-spelers van shirt. Na 36 minuten legde Dierick de wedstrijd definitief stil, omdat de zichtbaarheid er niet op beterde.

Intussen besliste de Pro League om de partij vanaf het begin te laten herspelen op dinsdag 4 februari. Charleroi leidde met 1-0, maar conform het bondsreglement (artikel P1428) wordt het doelpunt van Morioka dus geschrapt. De Carolo’s zijn het echter niet eens met die beslissing van de kalendermanager van de Pro League. “Omwille van twee redenen. Onze kalender zit al bomvol (er is ook nog de uitgestelde competitiematch tegen Club Brugge komende woensdag, nvdr.) en we vechten ook aan dat we opnieuw van 0-0 moeten beginnen. We willen sportief correct behandeld worden, want ook bij de uitgestelde match tegen Club Brugge hadden we geen inspraak”, aldus Hendrickx.

De zaak zal behandeld worden door de Kalendercommissie voor Hoger Beroep. “Het kan nog weken duren vooraleer er daarover een beslissing valt”, zegt Hendrickx, die verwijst naar een eventuele beroepsprocedure bij het BAS. Volgens het bondreglement (P1516) is er tegen een vonnis van de Kalendercommissie Hoger Beroep evenwel geen verhaal mogelijk.

Over Dierickx’ beslissing nemen de Carolo’s geen standpunt in. “De scheidsrechter heeft als enige beslissingsrecht in zulke situaties, maar hij heeft alles geprobeerd om toch te kunnen voortspelen. Ook Charleroi heeft het uiterste gedaan om toch te kunnen voetballen. KV Mechelen daarentegen deed alles om deze match te staken”, besluit Hendrickx.

bron: Belga