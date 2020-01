Bijna 20.000 Belgische fans bestelden tickets voor EK 2020

Belgische supporters die de Rode Duivels komende zomer op het Europees kampioenschap aan het werk willen zien, hebben in totaal 19.289 tickets besteld bij de UEFA. Dat maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) bekend. Opvallend: ruim een vijfde van de aangevraagde tickets zijn voor de finale. Over 140 dagen starten de Rode Duivels hun campagne richting een eerste Europese titel met een eerste groepswedstrijd op 13 juni in Sint-Petersburg tegen Rusland. Negen dagen later in de poulematchen treft België ook EK-debutant Finland in het Krestovskistadion. De verre verplaatsingen naar Sint-Petersburg zijn niet zo populair, met 1.029 aangevraagde tickets voor de openingsmatch van de Belgen en amper 578 aangevraagde kaartjes voor Finland-België. Dan kon de groepsmatch tegen Denemarken, op 18 juni in Kopenhagen, op meer interesse rekenen: 4.639 Belgische fans bestelden tickets. Dat is de populairste wedstrijd.

Voor de achtste finale (2.719 tickets), kwartfinale (2.215 tickets) en halve finale (3.652 tickets) werden beduidend minder kaartjes besteld dan voor de finale op Wembley op 12 juli. Liefst 4.457 Belgische fans vroegen bij UEFA een ticket aan om erbij te zijn.

“We danken alle supporters voor hun enthousiasme”, reageert Tijs Cools van fanclub 1895. “Intussen krijgt ook ons fanprogamma vorm. Zo voorzien we in elke speelstad een Meeting Point voor de Belgische fans en gaan we ook vriendschappelijke duels spelen tegen supporters van onze tegenstanders. Daarnaast organiseren we ook telkens een fan walk naar het stadion, waar de autoriteiten het toelaten.”

Voor de duidelijkheid: de 19.289 bestelde tickets zijn nog niet toegewezen. Dat gebeurt definitief volgende week. “Maar we verwachten geen problemen”, zegt woordvoerder Pierre Cornez. Bovendien ligt het werkelijke aantal aanwezige Belgen in de tribunes wellicht hoger, want dit aantal geeft enkel de bestelde tickets in de Belgische vakken weer. Er zitten wellicht ook Belgen in de neutrale vakken.”

bron: Belga