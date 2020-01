Belgen in het buitenland – “Hazard zal individueel meer met de bal beginnen werken”, geeft Zidane aan

Eden Hazard zal vanaf maandag individueel meer met de bal beginnen werken. Dat heeft Real Madrid-coach Zinédine Zidane zaterdag aangekondigd op een persconferentie, daags voor de competitiematch tegen Valladolid. Donderdag trainde Hazard, die herstelt van een enkelblessure, voor het eerst buiten met de bal. “Ik kan niet zeggen wanneer hij zijn rentree zal vieren, want het is nog niet zo lang dat hij opnieuw de bal heeft geraakt. Hij heeft bijna geen pijn meer. Vanaf maandag zal hij individueel meer met de bal beginnen werken. Beetje bij beetje zal het beter gaan. Ik hoop dat hij snel kan aansluiten bij de groep, dat zal hem mentaal goed doen.”

Zidane wil geen datum naar voren schuiven wanneer de aanvoerder van de Rode Duivels zijn comeback zal maken. “Het zou dom zijn te zeggen wanneer hij zal terugkeren, maar we zijn tevreden over hoe het evolueert en ik hoop hem zo snel mogelijk te recupereren.”

Hazard blesseerde zich op 26 november in het Champions League-duel tegen PSG na een contact met Thomas Meunier.

bron: Belga