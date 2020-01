Australian Open – Elise Mertens naar achtste finales

Elise Mertens (WTA-17) heeft zich zaterdag in Melbourne geplaatst voor de achtste finales van de Australian Open. In de derde ronde nam de 24-jarige Limburgse in 1 uur en 59 minuten met 6-1, 6-7 (5/7) en 6-0 de maat van de Amerikaanse Catherine Bellis (WTA-600). Om een plaats in de kwartfinales gaat Mertens het hardcourt op voor een duel tegen het Roemeense vierde reekshoofd Simona Halep (WTA-3). Die schakelde de Kazachse Yulia Putintseva (WTA-38) met 6-1 en 6-4 uit. Op gravel verloor Mertens in 2018 haar eerste twee ontmoetingen met Halep kansloos in twee korte sets, maar ze won wel het jongste duel en het enige op hardcourt. Vorig jaar versloeg ze de 28-jarige Roemeense, voormalig nummer een van de wereld, in de finale in Doha met 3-6, 6-4 en 6-3.

In 2018 schopte Mertens het bij haar debuut op de Australian Open meteen tot de halve finales, haar beste resultaat op een grandslam tot nog toe. Vorig jaar ging ze er in de derde ronde uit.

bron: Belga