Australian Open – David Goffin moet meerdere erkennen in ongeslagen Andrey Rublev en strandt in derde ronde

David Goffin (ATP-11) heeft zich zaterdag niet voor de achtste finales van de Australian Open kunnen plaatsen. De 29-jarige Luikenaar verloor in de derde ronde in 3 uur met 6-2, 6-7 (3-7), 4-6 en 6-7 (4/7) van de Rus Andrey Rublev (ATP-16). Die blijft zo ongeslagen in 2020. De 22-jarige Rus bracht dit jaar al de toernooien van Doha en Adelaide op zijn naam.

Ook vorig jaar ging Goffin er in de derde ronde uit. Een kwartfinale in 2017 is zijn beste resultaat op het hardcourt van Melbourne.

bron: Belga