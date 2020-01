Anderlecht moet Samir Nasri nog wat langer missen

Samir Nasri moet nog wat langer geduld hebben voor hij zijn terugkeer bij RSC Anderlecht kan vieren. De Fransman, die na een hamstringblessure aan zijn comeback timmert, heeft zich nu bezeerd aan de adductoren. Paars-wit verwacht dat de aanvallende middenvelder een tiental dagen extra out zal zijn. “De blessure dateert van vorige zaterdag”, vertelde coach Frank Vercauteren zaterdag. “Het is veel minder erg dan zijn hamstringblessure. Hij was net op de goede weg, maar wordt nu wat afgeremd. Spijtig.”

De 32-jarige Nasri streek afgelopen zomer neer in Brussel en moest in het project rond Vincent Kompany voor de nodige ervaring zorgen. Maar de Fransman kwam nog maar in zeven competitiewedstrijden in actie en scoorde slechts eenmaal. Nasri staat sinds oktober aan de kant met een hamstringblessure.

bron: Belga