Aardbeving Turkije – Aardbeving eiste al 21 doden – acht mensen levend vanonder puin gehaald

In het oosten van Turkije heeft een verwoestende aardbeving intussen aan minstens 21 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een nieuwe balans die het Turkse agentschap voor rampsituaties AFAD zaterdagochtend heeft meegedeeld. In de stad Elazig zijn wel minstens acht mensen, onder wie twee kinderen, levend vanonder het puin gehaald. De aardbeving met een kracht van 6,8 vond vrijdagavond omstreeks 20.55 uur lokale tijd (18.55 uur Belgische tijd) plaats. Het epicentrum lag in de oostelijke stad Elazig en de schokken waren voelbaar tot in het noorden van Syrië. AFAD registreerde intussen ook al meer dan 228 naschokken.

De meeste slachtoffers zijn gevallen in Elazig, waar minstens zestien doden zijn geteld. In de nabijgelegen stad Malatya vielen vier slachtoffers. Minstens duizend mensen zijn gewond.

Intussen zoeken reddingsteams met man en macht naar overlevenden. Zo slaagden reddingswerkers in Elazig erin om minstens acht mensen, onder wie twee kinderen, levend vanonder het puin te halen, zo meldde televisiezender CNN Turk.

bron: Belga