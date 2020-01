Zo geef je in 2020 minder geld uit aan kleren

Shoppen om je beter te voelen: voor jongeren die opgroeien ten tijde van de klimaatcrisis en met een lager inkomen dan hun ouders, is dit lastig voor te stellen. Metro legt uit waarom én hoe je je koopgedrag aanpast.

Koopschaamte

Het woord koopschaamte komt van het Zweedse Köpskam, verwijzend naar de impact van mode op het klimaat. Veel merken verbranden restanten of dumpen deze als afval, met een berg vervuiling als gevolg. Volgens een rapport van WGSN zorgen nieuwe consumenten in 2050 voor een verdubbeling in het gebruik van het aantal grondstoffen. Het rapport meldt eveneens dat millennials bewuster omgaan met geld, omdat ze een stuk minder welvarend zijn dan voorgaande generaties. Om die reden gaan ze vaak voor een eenvoudigere stijl, kopen ze vaker tweedehands kleding of wachten ze op de uitverkoop.

Duurzaamheid eerst

In het rapport gaat het ook over de kringloopeconomie, die een waarde heeft van één miljard dollar. Volgens cijfers van The National Chamber of Italian Fashion zullen grote warenhuizen in de komende 5 jaar 40% van hun uitgaven investeren in duurzame producten. Mensen willen verantwoordelijker omgaan met kledingconsumptie en investeren in eerlijke en ecologisch geproduceerde kleding.

Technologie

Veel collecties zijn online te vinden. Grote merken gebruiken speciale technologieën om verspilling van materiaal tegen te gaan. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van e-fitting, waarbij mensen kleding kunnen passen met Instagramfilters. Er zijn ook apps, zoals Cladwell, die je helpen je kledingkast zo duurzaam mogelijk te houden door hem zo efficiënt mogelijk in te richten.

Minimalisme

Eenvoudig, veelzijdig en comfortabel zijn de sleutelwoorden voor de gardeborde van de millennial. Daar past duurzame kleding bij en platforms als The Real Real of Vestiaire Collective voor vintage merkkleding. Geïnspireerd door opruimgoeroe’s als Marie Kondo, halen ze het optimale uit hun huidige collectie. Dit gedachtegoed vind je ook in Uniqlo’s capsule closet en op Instagramaccounts zoals The Minimalist Wardrobe, die vraagtekens zet bij je shopgedrag en of je je kledingkast wel optimaal in gebruik neemt.

1. Hoe werkt The Minimalist Wardrobe?

“Ons gedachtegoed is eenvoudig: houd alleen de kleding die je echt leuk vindt en ook echt gebruikt. Bouw op die manier een kledingcollectie op die geheel bij je stijl past, zo kost een outfit kiezen een stuk minder tijd. Niet langer zal je beziggehouden met nadenken over extra kleding kopen. Leef gewoon in het nu, met de best mogelijke kleding voor jou.”

2. Waarom vind je het ook belangrijk om over oude gewoonten te praten?

“Het is makkelijk om in oude gewoonten terug te vallen. Shoppen is verslavend en leuk. Marketingstrategen zijn slim en weten hoe ze mensen moeten laten kopen, ook als ze niets nodig hebben. Als je niet weet hoe je je kledingkast minimalistisch moet inrichten, is de kans groot dat je terugvalt in je oude kooppatroon.”

3. Betekent het hebben van een minimalistische kledingkast veelal neutrale, doorsnee kleding?

“Absoluut niet. Er zijn geen magische getallen, kleurtrucs of één enkele stijl. Iedereen, met elke smaak of levensstijl kan een minimalistische kledingcollectie hebben. Het is simpelweg een kast zonder overbodige kleding.”

4. Hoe denk je dat jouw platform de koopgewoonten van mensen verandert?

“De impulsaankopen zijn drastisch gedaald en mensen denken beter na voordat ze iets kopen. De gemiddelde prijs van kleding stijgt, maar de kwaliteit ook. En outfits zijn meer doordacht: mensen denken na over hoe ze het nieuwe shirt dat ze al een tijdje willen dragen, gaan combineren. Sommige kledingstukken vind je leuk, maar ze matchen misschien niet bij de rest van je collectie. De focus van mensen komt meer op duurzaamheid te liggen.”

Bron: MWN