Vlaams Belang verzamelt in vijf dagen 50.000 handtekeningen voor nieuwe verkiezingen

De petitie voor nieuwe verkiezingen, die Vlaams Belang zondag op zijn nieuwjaarsreceptie lanceerde, heeft in vijf dagen tijd 50.000 handtekeningen verzameld. “En toch blijft mijn partij de enige die openlijk durft pleiten voor nieuwe verkiezingen. Al een geluk dat verkiezingen om de zoveel tijd verplicht zijn, of de Belgische politieke elite zou ze gewoonweg nooit toestaan”, reageert partijvoorzitter Tom Van Grieken. Voor de Vlaams Belang-voorzitter is het hoog tijd dat de onderhandelende partijen kleur bekennen. “Want ofwel heeft men vertrouwen in het Belgische bestel en dus ook in de Belgische kiezer, ofwel moet men bekennen dat het zo niet verder kan met dit land en praat men over meer autonomie voor de deelstaten. Maar niets kiezen en blijven aanmodderen is geen optie, de burger heeft er genoeg van”, aldus nog Van Grieken.

Hij meent dat de petitie nog niet haar plafond heeft bereikt. Uit een recente peiling van Het Laatste Nieuws bleek immers dat bijna de helft van de Vlamingen nieuwe verkiezingen verkiest boven zowel een paars-groene regering als een paars-gele, merkt Van Grieken op.

bron: Belga