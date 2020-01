Tweede geval van coronavirus in Verenigde Staten

Een zestiger uit Chicago heeft het coronavirus opgelopen en is het tweede bevestigde geval in de Verenigde Staten. Dat melden de Amerikaanse Centra voor de Controle en de Preventie van Ziekten (CDC). De vrouw is op 13 januari teruggekeerd uit de Chinese stad Wuhan. De vrouw is opgenomen in het ziekenhuis om besmettingen te vermijden. “Klinisch stelt ze het goed”, aldus Allison Arwady, verantwoordelijke voor de openbare gezondheid in Chicago. De vrouw had geen openbaar vervoer gebruikt en had weinig contacten sinds haar terugkeer uit China.

Eerder deze week werd het coronavirus ook vastgesteld bij een man die vanuit China naar de Amerikaanse stad Seattle was gereisd. In heel de Verenigde Staten worden momenteel ruim vijftig mensen door artsen in de gaten gehouden.

Dokter Nancy Messonnier van de CDC zei tijdens een persconferentie dat Amerikanen momenteel niet direct gevaar lopen. Tegelijk gaf ze aan dat de “situatie snel verandert”.

