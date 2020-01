In Frankrijk zijn de eerste gevallen van het coronavirus vastgesteld, met name in Bordeaux en Parijs. Het gaat om de eerste in Europa. Dat meldt het Franse ministerie van Gezondheid vanavond. Sinds eind december zijn honderden mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus 2019-nCoV in de Chinese provincie Hubei, voornamelijk in en rond de stad Wuhan. Zesentwintig patiënten zijn gestorven.

Bron: Belga