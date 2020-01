Twaalf doden en vier vermisten door storm Gloria in Spanje

De storm Gloria heeft in Spanje al zeker twaalf mensenlevens gekost. Er zijn ook vier vermisten. Dat blijkt vandaag uit een nieuwe balans van de Spaanse autoriteiten. Sinds het weekend geselde het koudefront met hevige wind, monstergolven, veel regen en sneeuw vooral het oosten en noordoosten van het land. Op sommige plaatsen kwam het tot grote overstromingen. In Girona, op ongeveer 100 kilometer van de Catalaanse hoofdstad Barcelona, liepen veel straten onder water omdat de rivier de Ter buiten haar oevers trad. Ook waren er problemen met drinkwater. Watermassa’s vernielden meerdere bruggen, wegen raakten tijdelijk versperd en veel scholen bleven dicht. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is.

Eerste minister Pedro Sanchez sprak vrijdag in Madrid zijn medeleven uit tegenover de families van de slachtoffers. De regeringsleider benadrukte ook dat Spanje alle middelen inzet om de vermisten op te sporen. Volgens Sanchez is de klimaatopwarming de belangrijkste oorzaak van de hevige storm. “Het is de zevende zware storm sinds het begin van het seizoen en de stormen worden steeds verwoestender. Ook Spanje ontsnapt niet aan de klimaatopwarming”, aldus de Spaanse premier.

Bron: Belga