Stijging CO2-concentratie in atmosfeer dit jaar naar recordniveau mede door branden

De bosbranden in Australië zullen de stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer dit jaar mee naar een recordhoogte duwen. Dat heeft de Britse weerdienst Met gezegd. CO2 of koolstofdioxide is een van de belangrijkste broeikasgassen die de klimaatopwarming veroorzaken. De concentratie ervan wordt uitgedrukt in delen per miljoen (ppm).

In 2020 zal de toename van de CO2-concentratie een van de grootste zijn sinds de start van de metingen in 1958 door het Mauna Loa Observatorium, op het eiland Hawaï. In mei wordt een record verwacht van 417 ppm en het jaargemiddelde wordt geschat op 414 ppm, wat 2,74 ppm meer is dan het gemiddelde van 2019.

De door de mens veroorzaakte uitstoot is de oorzaak van de toename van de CO-concentratie, maar de impact van weerpatronen op de wereldwijde ecosystemen zal die toename dit jaar nog met 10 procent verhogen. De uitstoot van de Australische bosbranden zijn goed voor een vijfde daarvan.

bron: Belga