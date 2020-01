Proximus League – Lokeren houdt gelijke tred met OH Leuven

Sporting Lokeren en OH Leuven hebben vrijdagavond op de 23e speeldag in de Proximus League 1-1 gelijkgespeeld op Daknam. De thuisploeg kwam via Amine Benchaib vroeg op voorsprong, maar via topschutter Henry sleepte OHL een verdiend punt in de wacht. Het geplaagde Lokeren kende tegen de eersteperiodekampioen een droomstart. Benchaib (9.) glipte door de buitenspelval en knalde de 1-0 tegen de touwen. OHL ging naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar de paal en een uitstekend keepende Defourny hielden de Wase voorsprong staande. Ook na de pauze deelden de bezoekers de lakens uit. Henry (65.) trapte net voorbij het uur de verdiende gelijkmaker binnen. Lokeren was niet aangeslagen en kwam via Amano nog het dichtst bij de winning goal. De Japanse spelmaker trof eerst de deklat, nadien tikte doelman Keet zijn uithaal in hoekschop. In het slot zag OHL nog twee doelpunten afgekeurd wegens buitenspel, het bleef dus 1-1.

In het algemeen klassement nadert rode lantaarn Lokeren tot op twee punten van Roeselare. De Waaslanders zijn ook hekkensluiter in de tweede periode, die aangevoerd wordt door Westerlo, Lommel en Beerschot. OH Leuven volgt op twee punten van het leiderstrio. Nog op speeldag 23 neemt Virton het in eigen huis op tegen Beerschot, speelt Westerlo gastheer voor Roeselare en gaat Lommel op bezoek bij Union.

bron: Belga