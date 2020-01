Pro League wil meer geld en wijst nieuw voetbalcontract nog niet toe

Het nieuwe contract met de mediarechten voor het Belgische voetbal wordt voorlopig niet toegekend. Dat laat de Pro League vandaag weten in een persbericht. De biedingen die de tenderprocedure opleverde voldeden niet aan de financiële verwachtingen. De Algemene Vergadering van de Pro League heeft beslist het voetbalcontract niet toe te wijzen “op basis van de huidige stand van zaken” en plant vervolggesprekken met de bieders in de huidige procedure. “In de tussentijd heeft de Algemene Vergadering aan het management gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om een nieuwe tender op te starten, dit in overleg met de Belgische Mededingsautoriteiten”, klinkt het in een persbericht.

De Pro League hoopt met “het meest uitgebreide mediapakket ooit” voor het eerst de magisch grens van 100 miljoen euro per jaar aan opbrengsten te doorbreken. Het vorige contract leverde jaarlijks zo’n 80 miljoen euro op, te verdelen onder de 24 profclubs. Omtrent de verdeelsleutel van het voetbalcontract is weliswaar nog geen akkoord. Met de uitkomst van de tender hoopte de Pro League daaromtrent een overeenkomst te bereiken. Hoe meer middelen er te verdelen zijn, hoe groter ieders deel van de koek en hoe minder discussies.

Er lagen voorstellen op tafel, waardoor de profclubs er met zo’n 15 procent op zouden vooruitgaan. Maar het jaarlijkse bedrag van ongeveer 92 miljoen euro lag wel onder het vooropgelegde streefdoel. De profclubs zijn er rotsvast van overtuigd dat hun voetbalproduct meer waard is en gingen daarom niet akkoord met de bieding. Wellicht wordt in februari een tweede tenderprocedure gelanceerd in de hoop dat dat een lucratievere deal oplevert.

