Overkoepelend supportersorgaan wordt niet warm van BeNeLiga

Belgian Supporters, het overkoepelende orgaan van Belgische voetbalsupporters, vreest dat de oprichting van een grensoverschrijdende BeNeLiga “verregaande repercussies” kan hebben voor de fanbeleving en “potentieel schadelijk” is voor de Belgische voetbalcultuur. Dat vertelde voorzitter Eddy Janssis. Belgian Supporters hekelt vooral de onduidelijkheid rond het BeNeLiga-dossier, dat gedragen wordt door de Belgische G5 (AA Gent, Club Brugge, Racing Genk, Anderlecht en Standard) en zes Nederlands topclubs (Ajax, AZ, FC Utrecht, Feyenoord, PSV en Vitesse). “Die plannen duiken steeds meer op, maar ik word er niet wijzer van. Wat er exact in de studies van Deloitte staat, weten we niet. Hielden ze rekening met de verregaande gevolgen op vlak van veiligheid? En wat met fanbeleving? Welke maatstaf zal gehanteerd worden om te bepalen wie er wel en niet bij mag? Hoe ga je om met de Europese tickets? Veel vragen, weinig antwoorden”, zegt de voorzitter.

Volgens Janssis zitten de Belgische voetbalfans niet echt te wachten op een BeNeLiga. “Ik begrijp dat Anderlecht-Ajax een boeiendere affiche is dan pakweg Anderlecht-Kortrijk, maar is er in die studie ook rekening gehouden met de reistijden en de hoge veiligheidsmaatregelen in Nederland? We zijn in elk geval bezig om onze supporters te bevragen naar hun visie op een BeNeLiga. Het item zal volgende week hoog op de agenda staan op onze algemene vergadering. Maar ik vrees dat hier onder de supporters miserie van zal komen.”

Belgian Supporters zal wel contact opnemen met de Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). “We staan in goed contact met het Nederlandse Supporterscollectief. We gaan in elk geval de krachten bundelen om zwaarder op het debat te wegen.”

bron: Belga